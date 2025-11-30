Хвиля шахрайства зачепила родини військовополонених – Генштаб назвав найпоширеніші гачки впливу

Аферисти вимагають гроші за «включення до списків на обмін».

В Україні почастішали випадки, коли шахраї звертаються до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців і вимагають гроші за нібито «допомогу» у звільненні чи пошуку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найпоширеніші схеми:

«Включення до списку на обмін» за гроші.

Повідомлення, що військовий тяжко поранений і потрібні кошти на лікування.

Погрози та психологічний тиск з вимогою переказу грошей.

Виманювання банківських даних під виглядом допомоги.

Генштаб наголошує: жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих.

Рекомендації:

Не передавати незнайомцям особисті дані, номери карток, копії документів чи фото.

Ігнорувати підозрілі акаунти в соцмережах і месенджерах.

Перевіряти інформацію лише через офіційні канали.

У разі підозри — звертатися до поліції або на гарячу лінію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими: 0 800 300 529.

