  1. В Україні

Хвиля шахрайства зачепила родини військовополонених – Генштаб назвав найпоширеніші гачки впливу

15:25, 30 листопада 2025
Аферисти вимагають гроші за «включення до списків на обмін».
Хвиля шахрайства зачепила родини військовополонених – Генштаб назвав найпоширеніші гачки впливу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні почастішали випадки, коли шахраї звертаються до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців і вимагають гроші за нібито «допомогу» у звільненні чи пошуку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найпоширеніші схеми:

  • «Включення до списку на обмін» за гроші.
  • Повідомлення, що військовий тяжко поранений і потрібні кошти на лікування.
  • Погрози та психологічний тиск з вимогою переказу грошей.
  • Виманювання банківських даних під виглядом допомоги.

Генштаб наголошує: жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих.

Рекомендації:

  • Не передавати незнайомцям особисті дані, номери карток, копії документів чи фото.
  • Ігнорувати підозрілі акаунти в соцмережах і месенджерах.
  • Перевіряти інформацію лише через офіційні канали.
  • У разі підозри — звертатися до поліції або на гарячу лінію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими: 0 800 300 529.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай гроші військові полонені полон обмін полоненими

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]