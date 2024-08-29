Военный сбор для граждан повысят с 1,5% до 5%, а также введут экономическое бронирование

В целях экономического бронирования будет введена помесячная отчетность НДФЛ.

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Комитет Верховной Рады по налоговой политике 29 августа рассмотрит новую версию правительственного закона о повышении налогов 11416-д. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк.

«Все, как и было решено на рабочей группе:

- убрали налог 50% на банки

- уточнили авансовый платеж для АЗС, торгующих и газом, и топливом

- уточнили, что повышенный военный сбор будет до конца года, в котором отменено военное положение.

Что в результате осталось:

– повышение военного сбора с 1,5% до 5%

- от увеличения налогов на 1-2 группу ФЛП

- авансовые взносы на АЗС

- 1% на ФЛП 3-й группы

- 25% прибыли на финучреждения

- помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования)

И главное, в этом году эти изменения принесут чуть более 30 млрд грн из 125 млрд грн, которые спрашивал Минфин.

А в следующем только 127 из 340 млрд грн» - отметил он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал введение принципа «воюй или работай», что означает введение экономического бронирования.

Автор: Наталя Мамченко

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