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В правительстве готовят меры по детенизации экономики и возвращению людей из-за границы

13:42, 27 августа 2024
Люди должны либо воевать, либо делать все, чтобы обеспечивать воюющих всем необходимым — Денис Шмыгаль.
В правительстве готовят меры по детенизации экономики и возвращению людей из-за границы
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Премьер-министр Денис Шмыгаль 27 августа во время форума «Украина 2024. Независимость» объяснил, что означает принцип «воюй или работай», который планируется ввести в ближайшее время. Так, он отметил, что это не новый принцип, и раньше его озвучивал Президент Украины. «Мы все с этим принципом соглашаемся» - добавил он.

Как рассказал премьер-министр, с началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест или же 30% экономики, ВВП.

«Сегодня должно быть не менее 10 млн рабочих мест, чтобы поддерживать военных. А сейчас менее 8 млн рабочих мест мы видим официально.

Мы понимаем, что в экономике есть ряд профессий, которые работают в тени и не платят налоги, которые сейчас необходимы для обеспечения сил безопасности и обороны.

В государстве, которое сейчас борется за свое выживание, не может быть стоящих в стороне людей.

Люди должны либо воевать, либо делать все, чтобы обеспечивать воюющих всем необходимым.

То есть надо работать, нужно наполнять бюджет, чтобы обеспечить закупку вооружения и заработную плату наших военных» - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Следовательно, по его словам, «предусмотрен целый ряд мер по детенизации», которые будут касаться не только тех людей, которые работают в Украине и получают зарплату в конвертах, что недопустимо, но еще и из ключевой задачи – создать условия, чтобы вернуть людей из -за границы.

«Нужно создать условия, чтобы вернуть людей из-за границы, которые смогут работать здесь и платить налоги здесь, усиливая нашу обороноспособность», - отметил он.

По его словам, сейчас идет обсуждение, и эти мероприятия будут введены совместно с правительством и Офисом Президента.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по словам Шмыгаля, на следующий год есть незакрытая потребность в объеме около 15 млрд долларов. Эту потребность в Кабмине предлагают закрыть, в том числе, за счет замороженных активов рф.

Также Денис Шмыгаль подчеркнул, что деньги на зарплаты военным невозможно взять у международных партнеров.

Напомним, ранее глава налогового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев также анонсировал сокращение расходов и «очень жесткую и эффективную детенизацию».

Кроме того, Президент Владимир Зеленский, комментируя повышение налогов, отметил, что министры будут искать альтернативные решения, без давления на «белый» бизнес и будут дополнительные государственные шаги по детенизации.

 

 

Автор: Наталья Мамченко 

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