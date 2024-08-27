Как в подсистеме видеоконференцсвязи подать заявление на видеоприем или рассмотрение документов — алгоритм действий

Для подачи заявления на видеоприем или рассмотрения документов в подсистеме видеоконференцсвязи нужно сделать несколько шагов.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, как в подсистеме видеоконференцсвязи подать заявление на видеоприем или рассмотрение документов.

Запись на сайте ВКЗ:

Нажмите кнопку «Записаться на видеоприем» на главной странице сайта или выберите пункт главного меню «Записаться на прием»/«Подать заявление на рассмотрение документов» в правой верхней части сайта.

На странице, открывшейся в панели поиска в левой части, выберите значение «Искать организацию» или «Искать лицо», в правой части сайта введите название организации или ФИО лица, осуществляющего прием и нажмите кнопку поиска или клавишу Enter на клавиатуре.

Если вы не знаете названия организации или ФИО лица, осуществляющего прием, выберите категорию, к которой принадлежит организация, для просмотра зарегистрированных организаций.

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