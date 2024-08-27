Як у підсистемі відеоконференцзв’язку подати заяву на відеоприйом або розгляд документів — алгоритм дій

Для подачі заяви на відеоприйом або розгляду документів у підсистемі відеоконференцзв’язку треба зробити декілька кроків.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як у підсистемі відеоконференцзв’язку подати заяву на відеоприйом або розгляд документів.

Запис на сайті ВКЗ:

Натисніть кнопку «Записатися на відеоприйом» на головній сторінці сайту або оберіть пункт головного меню «Записатися на прийом»/«Подати заяву на розгляд документів» у правій верхній частині сайту.

На сторінці, що відкрилась у панелі пошуку у лівій частині оберіть значення «Шукати організацію» або «Шукати особу», в правій частині сайту введіть назву організації або ПІБ особи, що здійснює прийом та натисніть на кнопку пошуку або клавішу Enter на клавіатурі.

Якщо ви не знаєте назви організації або ПІБ особи, що здійснює прийом, оберіть категорію, до якої належить організація, для перегляду зареєстрованих організацій.

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