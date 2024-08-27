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Не казав, що є депутатом парламенту, — у МВС Молдови прокоментували виїзд депутата Дмитрука

13:30, 27 серпня 2024
В Молдові пояснили, чому пропустили нардепа Артема Дмитрука до країни.
Не казав, що є депутатом парламенту, — у МВС Молдови прокоментували виїзд депутата Дмитрука
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Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не вказав, що він є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. На кордоні його прийняли як звичайного громадянина, що залишив зону бойових дій. Про це повідомив молдовській службі Радіо Свобода міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос.

"Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", – сказав Ефрос, відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну.

Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", – підсумував міністр.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. 

Як писала «Судово-юридична газета», речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, відповідаючи на питання щодо достовірності даних про те, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон, заявила, що було відкрито кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону нардепом.

Нагадаємо, що у Верховній Раді виступили із заявою щодо народного депутата України Артема Дмитрука. Там зазначили, що нардеп не направлявся у відрядження за кордон.

За даними ЗМІ, Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою.

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