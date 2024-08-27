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Нардеп Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою – ЗМІ

08:42, 27 серпня 2024
За інформацією ЗМІ, нардеп Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою.
Нардеп Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою – ЗМІ
Автор фото: Артем Дмитрук
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Народний депутат Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою, а потім зміг сісти на літак до Рима, стверджує «Українська правда».

У ЗМІ показали відео, як нардеп перебуває в аеропорту Молдови.

За даними медіа, тоді молдовські правоохоронці отримали запит від України з проханням затримати депутата. Однак через те, що окрім запиту не було жодних підстав для затримання, як-от рішення суду чи підозри у скоєнні злочину, — його так і не затримали й він зміг покинути Молдову.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

Там зазначили, що в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Як зауважують у ДБР, вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.

Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

Нагадаємо, що у Верховній Раді виступили із заявою щодо народного депутата України Артема Дмитрука. Там зазначили, що нардеп не направлявся у відрядження за кордон.

«Інформуємо, що народний депутат України А. Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся», - завили там.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Як писала «Судово-юридична газета», речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, відповідаючи на питання щодо достовірності даних про те, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон, заявила, що було відкрито кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону нардепом.

«Своєю чергою прикордонники також проводять необхідну перевірку, працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб зрозуміти обставини та деталі цієї ситуації», - поінформував Демченко.

Речник ДПСУ підкреслив, що відомство співпрацює зі слідством, аби встановити всі обставини.

«Інформацію про третіх осіб щодо перетину кордону або щодо затримань ми не маємо права розголошувати відповідно до чинного законодавства», - зазначив він.

Спікер підкреслив, що подальші обставини та деталі справи зможуть повідомити слідчі ДБР.

У ЗМІ писали, що у суботу, 24 серпня, у Молдові помітили народного депутата України Артема Дмитрука.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня відбудеться нарада за участю керівників правоохоронних органів України.

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