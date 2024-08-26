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У Раді заявили, що нардеп Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся

12:53, 26 серпня 2024
Раніше у ДПСУ заявили, що перевіряють інформацію про виїзд за кордон народного депутата Артема Дмитрука.
У Раді заявили, що нардеп Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
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У Верховній Раді виступили із заявою щодо народного депутата України Артема Дмитрука. Там зазначили, що нардеп не направлявся у відрядження за кордон.

«Інформуємо, що народний депутат України А. Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся», - завили там.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Як писала «Судово-юридична газета», речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, відповідаючи на питання щодо достовірності даних про те, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон, заявила, що було відкрито кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону нардепом.

«Своєю чергою прикордонники також проводять необхідну перевірку, працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб зрозуміти обставини та деталі цієї ситуації», - поінформував Демченко.

Речник ДПСУ підкреслив, що відомство співпрацює зі слідством, аби встановити всі обставини.

«Інформацію про третіх осіб щодо перетину кордону або щодо затримань ми не маємо права розголошувати відповідно до чинного законодавства», - зазначив він.

Спікер підкреслив, що подальші обставини та деталі справи зможуть повідомити слідчі ДБР.

У ЗМІ писали, що у суботу, 24 серпня, у Молдові помітили народного депутата України Артема Дмитрука.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня відбудеться нарада за участю керівників правоохоронних органів України.

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