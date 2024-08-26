«Кинджал», балістичні та крилаті ракети: у КМВА повідомили, скільки цілей було збито

Крилаті ракети заходили на столицю після складних маневрів.

Фото: unn.ua

У понеділок, 26 серпня, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами різного типу.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, на столицю крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет, ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних ракет, в тому числі і аеробалістичний «Кинджал».

«Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет. (Тип та кількість у своїх звітах точно зазначать Повітряні Сили)», - заявили у КМВА.

Також так додають, що наразі триває атака на Київ ударних БпЛА з різних напрямків.

«Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин», - додають у відомстві.

За інформацію оперативного зведення на цю хвилину – в Києві без руйнувань та потерпілих. Але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. Також виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці.

Нагадаємо, вранці 26 серпня ворог наніс черговий масований ракетний удар по Україні.

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