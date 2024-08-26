Практика судів
  1. В Україні

Масована російська атака: у Києві, Харкові, Львові та інших містах пролунали вибухи

09:43, 26 серпня 2024
Ворог атакував українські міста ракетами та дронами.
Масована російська атака: у Києві, Харкові, Львові та інших містах пролунали вибухи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 26 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку на українські міста. Ворог застосував ракети та дрони.

Серія вибухів пролунала у столиці. Як зазначила Київська міська військова адміністрація, у місті працювало ППО.

«Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - заявили у КМВА.

У Харкові теж була серія вибухів.

«У Харкові лунають звуки вибухів. Будьте обережні!», - повідомляв мер міста Ігор Терехов.

Ворог також атакував Луцьк.

 «Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події», - повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що поблизу Луцька збили «шахед», його уламки впали в обласному центрі.

Через ворожу атаку в деяких районах Луцька та селах поблизу міста зникло світло.

У Львові та області біля 9 години прогриміли потужні вибухи. У місті жителі спостерігають перепади світла, а в деяких населених пунктах воно відсутнє.

У Хмельницькому також пролунали потужні вибухи. За словами жителів міста, що у деяких районах зникло світло.

В Івано Франківській і Тернопільській областях теж вранці 26 серпня працює ППО.

«Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО! Не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців неба, не допомагайте ворогу!», – заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Крім того, війська рф вранці 26 серпня поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області. Поранено п’ятеро людей. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особливості визначення моменту набрання чинності рішення КСУ та втрати чинності положенням закону — позиція КАС ВС

Верховний Суд зробив висновок стосовно дії в часі рішень Конституційного Суду України з урахуванням таких складових верховенства права як принципи законності та правової визначеності.

Чи можна відмовити військовослужбовцю у виплаті бойових 100 тисяч грн, бо його участь підтверджується довідкою не тієї форми - позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що суди, відмовляючи військовослужбовцю у нарахуванні винагороди 100 тисяч грн, не перевіряли, чи підтверджується участь у бойових діях, окрім довідки невірної форми, іншими доказами.

Відносини між ВККС та ГРД стрімко погіршуються: в Комісії вважають, що ГРД намагається впливати на діяльність ВККС

Криза у відносинах між ВККС та Громадською радою доброчесності поглиблюється, а попереду ще конкурс на посади суддів апеляційних судів.

ТЦК повинен долучити до протоколу докази, які підтверджують факт порушення обліку, і перевірити дані в інших реєстрах – суд

Чоловік встановив, що про нього немає даних в «Оберіг», хоча він стояв на обліку, пішов у ТЦК і отримав штраф 17 тисяч грн – суд скасував постанову ТЦК.

Критерієм правомірності нормативно-правового акта додатково є його суспільна значимість та вплив на безпеку людей – Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінюючи правомірність нормативно-правового акта, варто враховувати його триваючу дію, суспільну значимість, а також вплив на безпеку громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду