Масована російська атака: у Києві, Харкові, Львові та інших містах пролунали вибухи

Ворог атакував українські міста ракетами та дронами.

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У понеділок, 26 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку на українські міста. Ворог застосував ракети та дрони.

Серія вибухів пролунала у столиці. Як зазначила Київська міська військова адміністрація, у місті працювало ППО.

«Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - заявили у КМВА.

У Харкові теж була серія вибухів.

«У Харкові лунають звуки вибухів. Будьте обережні!», - повідомляв мер міста Ігор Терехов.

Ворог також атакував Луцьк.

«Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події», - повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що поблизу Луцька збили «шахед», його уламки впали в обласному центрі.

Через ворожу атаку в деяких районах Луцька та селах поблизу міста зникло світло.

У Львові та області біля 9 години прогриміли потужні вибухи. У місті жителі спостерігають перепади світла, а в деяких населених пунктах воно відсутнє.

У Хмельницькому також пролунали потужні вибухи. За словами жителів міста, що у деяких районах зникло світло.

В Івано Франківській і Тернопільській областях теж вранці 26 серпня працює ППО.

«Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО! Не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців неба, не допомагайте ворогу!», – заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Крім того, війська рф вранці 26 серпня поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області. Поранено п’ятеро людей. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

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