«Кинжал», баллистические и крылатые ракеты: в КГВА сообщили, сколько целей было сбито

Крылатые ракеты заходили в столицу после сложных маневров.

Фото: unn.ua

В понедельник, 26 августа, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами разного типа.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, на столицу крылатые ракеты заходили после сложных маневров очень плотными группами по разным направлениям. Во время атаки этих крылатых ракет, враг выпустил в направлении столицы подряд несколько баллистических ракетов, в том числе и аэробалистический «Кинжал».

«Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено около полутора десятка ракет. (Тип и количество в своих отчетах точно укажут Воздушные Силы)», - заявили в КГВА.

Также так добавляют, что сейчас идет атака на Киев ударных БПЛА по разным направлениям.

«Воины ПВО с ночи уже уничтожили в общей сложности примерно полтора десятка вражеских беспилотников, следовавших на столицу. Воздушная тревога в Киеве длится более 6 часов», - добавляют в ведомстве.

За информацию оперативного сведения на эту минуту – в Киеве без разрушений и пострадавших. Но из-за ракетной атаки Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения света. Появились проблемы с электроснабжением во многих районах столицы.

Напомним, утром 26 августа враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине.

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