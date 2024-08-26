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Кабмин внес законопроект о запрете сайтов и мессенджеров, на которые наложат санкции

12:25, 26 августа 2024
Как указывает Правительство, для немедленного реагирования на потенциальные угрозы нужно ввести санкцию в виде запрета доступа к веб-страницам, веб-сайтам, другим веб-ресурсам, электронным коммуникационным сетям и системам.
Кабмин внес законопроект о запрете сайтов и мессенджеров, на которые наложат санкции
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В Украине будет введен новый вид санкций, которые не будут зависеть от связанности с государством-агрессором. Это запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронным коммуникационным сетям, электронным коммуникационным системам, информационным системам, информационно-коммуникационным системам. Соответствующий законопроект 11492 о внесении изменений в Закон «О санкциях» о запрете использования программных продуктов и доступе к электронным информационным ресурсам внес Кабмин.

А именно предлагается добавить два вида санкций:

1) запрет распространения и использования на территории Украины юридическим лицам программных продуктов, их составляющих происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно настоящему Закону, или разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое (физическое) лицо — резидент такого иностранного государства или юридическое лицо, доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства, или юридическое лицо, находящееся под контролем иностранного юридического лица или физического лица — нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность , программных продуктов, их составляющих разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные юридические или физические лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону, а также программных продуктов, созданных с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, их составляющих на распространяющиеся санкции, предусмотренные в настоящем пункте;

2) запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронным коммуникационным сетям, электронным коммуникационным системам, информационным системам, информационно-коммуникационным системам.

То есть, запрет веб-сайта может применяться независимо от связанности с государством-агрессором.

Законопроект разработан Администрацией Госспецсвязи в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 г. «Об угрозах кибербезопасности государства и безотлагательных мерах по их нейтрализации» с учетом письма СНБО от 4 ноября 2022 г. № 311616-06-2- 22 по актуальности разработки законопроекта.

Отметим, что пояснительную записку к законопроекту подписал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, на рассмотрении Верховной Рады также находится законопроект о запрете использования Telegram в случае, если соцсеть не раскроет структуру собственности.

Автор: Наталя Мамченко 

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