Обстрел Днепропетровщины: Сергей Лысак показал последствия атаки врага

Начальник ОВА отметил, что, по предварительным данным, повреждены с десяток домов, два – разрушены.

Источник фото: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Днепровском районе из-под завалов дачного дома достали мужчину. Один человек в кооперативе погиб. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лысак добавил, что, по предварительным данным, повреждены с десяток домов, два – разрушены. Также повреждено хозяйственное сооружение.

Начальник Днепропетровской ОВА показал, как выглядит дачный кооператив после атаки врага.

«Такой вид имеет дачный кооператив в Днепровском районе после атаки россиян.

Разбитые дома. Люди – напуганы.

Им помогают. На месте работают ответственные службы. Подключились и благотворительные организации», - отметил Лысак.

Источник фото: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

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