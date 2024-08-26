Обстріл Дніпропетровщини: Сергій Лисак показав наслідки атаки ворога

Начальник ОВА зазначив, що, за попередніми даними, пошкоджені з десяток будинків, два – зруйновані.

Джерело фото: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник ОВА зазначив, що, за попередніми даними, пошкоджені з десяток будинків, два – зруйновані.

У Дніпровському районі з-під завалів дачного будинку дістали чоловіка. Одна людина у кооперативі загинула. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак додав, що, за попередніми даними, пошкоджені з десяток будинків, два – зруйновані. Також понівечена господарська споруда.

Начальник Дніпропетровської ОВА показав, як виглядає дачний кооператив у після атаки ворога.

«Такий вигляд має дачний кооператив у Дніпровському районі після атаки росіян.

Потрощені будинки. Люди – налякані.

Їм допомагають. На місці працюють відповідальні служби. Підключилися й благодійні організації», - зазначив Лисак.

Джерело фото: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.