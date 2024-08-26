Війна та кроки України на шляху до миру: Володимир Зеленський проведе пресконференцію

Пресконференція Президента України Володимира Зеленського відбудеться 27 серпня.

У вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, де обговорюватимуть питання війни та подальші кроки України на шляху до справедливого миру. Захід завершиться прес-конференцією Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомили на офіційному сайті Глави держави.

У Офісі Президента зазначили, що представникам медіа потрібно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня. Від кожного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

При цьому наразі не повідомляється о котрій годині відбудеться прес-конференція Президента.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що наступ ЗСУ на Курську область росії є частиною великої військово-дипломатичної операції, мета якої — примусити рф до справедливого миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.