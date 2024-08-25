Курська операція — це частина великої військово-дипломатичної операції, щоб змусити рф до справедливого миру, — Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступ у Курській області дав змогу уникнути окупації Сумщини.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що наступ ЗСУ на Курську область росії є частиною великої військово-дипломатичної операції, мета якої — примусити рф до справедливого миру.

За його словами, Україна не вдиралася до рф, а навпаки — це росія вдерлася до України 10 років тому. Водночас "все, що ми робимо, робиться тільки для того, щоби примусити росію бути готовою до справедливого миру".

"Росіяни планували наступ на півночі України, вони хотіли захопити Сумщину, ми зробили превентивний удар і зайшли на Курщину", - сказав Зеленський в інтерв’ю для індійських журналістів.

За його словами, Курська операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини.

"Коли все закінчиться, якщо в нас вийде, стане очевидно, для чого і що ми робимо", - сказав Президент.

Також глава держави додав, що Київ готовий обговорювати різні мирні пропозиції, але, за його словами, "ми не змінюємо мир на наші території, наших людей, наші цінності".

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