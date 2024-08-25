Курская операция — это часть крупной военно-дипломатической операции, чтобы заставить рф к справедливому миру, — Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что наступление в Курской области позволило избежать оккупации Сумщины.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что наступление ВСУ на Курскую область является частью крупной военно-дипломатической операции, цель которой – принудить рф к справедливому миру.

По его словам, Украина не вторгалась в рф, а наоборот — это россия вторглась в Украину 10 лет назад. В то же время "все, что мы делаем, делается только для того, чтобы заставить россию быть готовой к справедливому миру".

"Россияне планировали наступление на севере Украины, они хотели захватить Сумщину, мы нанесли превентивный удар и зашли на Курщину", - сказал Зеленский в интервью для индийских журналистов.

По его словам, Курская операция позволила избежать ослабления позиций Украины и оккупации Сумщины.

"Когда все закончится, если у нас получится, станет очевидно, для чего и что мы делаем", – сказал Президент.

Также глава государства добавил, что Киев готов обсуждать разные мирные предложения, но, по его словам, "мы не меняем мир на наши территории, наших людей, наши ценности".

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