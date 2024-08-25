Обложение налогом заработной платы, полученной за границей: разъяснение

В налоговой объясняют, что физические лица - налоговые резиденты Украины, работающие за границей и получающие иностранные доходы, обязаны декларировать заработок, подавая годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.

Налоговая служба в Киевской области объясняет нюансы налогообложения заработной платы, полученной за границей.

Зазначається, що фізичні особи - податкові резиденти України, які працюють за кордоном та отримують іноземні доходи (доходи, отримані з джерел за межами України), зобов'язані декларувати отримані ними доходи, подаючи річну податкову декларацію про майновий стан і доходи - п. 170.11 ст. 170 ПКУ. Такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Громадяни України, які працюють та отримують заробітну плату за кордоном, відповідно до законодавства України не зобов’язані сплачувати ЄСВ, але у разі його несплати вони не матимуть страхового стажу для нарахування пенсії у майбутньому. Тому для набуття в Україні страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, такі громадяни можуть прийняти рішення про добровільну сплату єдиного внеску. У такому разі сплата ЄСВ буде здійснюватись на підставі укладеного із податковим органом договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування - виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Звертаємо увагу, що відповідно до п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ, у разі, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Відповідно до п. 13.4 ст. 13 ПКУ суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими ПКУ.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, Довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування.

Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України - п. 13.5 ст. 13 ПКУ .

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 ПКУ, такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами.

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