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Заступник голови Верховного Суду Олександр Мамалуй отримав звання «Почесний громадянин міста Харкова»

11:55, 26 серпня 2024
За самовіддані дії в боях за звільнення Харківщини заступнику голови Верховного Суду Олександру Мамалую присвоєне звання «Почесний громадянин міста Харкова».
Заступник голови Верховного Суду Олександр Мамалуй отримав звання «Почесний громадянин міста Харкова»
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За поданням військового командування за самовіддані дії в запеклих боях за звільнення Харківщини від російських загарбників у 2022 році рішенням 29-ї сесії Харківської міської ради 8-го скликання від 19 серпня 2024 року майору запасу заступнику голови Верховного Суду Олександрові Мамалую присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова». Про це повідомив офіційний сайт Верховного Суду.

Зазначається, що цим же рішенням Харківської міської ради звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно видатним захисникам Харківщини:

- начальнику Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майору Анатолію Баргилевичу;

- командувачу ракетних військ і артилерії генерал-майору Андрієві Маліновському;

- командувачу Національної гвардії України бригадному генералу Олександрові Півненку;

- начальнику Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» бригадному генералу Олександрові Серпухову;

- заступнику командира 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка полковнику Віталію Онацькому.

Фото: supreme.court.gov.ua

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