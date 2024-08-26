Укрзалізниця вивела резервні тепловози, приміські електрички затримуються: що відомо

Пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, заберуть з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби.

Всі рейси, які тимчасово зупинились у зв'язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух. Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна – рухаються за графіком. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Також в УЗ наголосили, що пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, заберуть з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби.

Відхилення від графіку можна переглянути на посиланням – тут.

Окрім того, деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як Пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги, зазначили в УЗ.

«На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста», - сказано у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували, загрози його життю немає, наголосили в УЗ.

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