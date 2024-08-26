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Укрзализныця вывела резервные тепловозы, пригородные электрички задерживаются: что известно

11:52, 26 августа 2024
Пассажиров, не успевших на поезда из-за длительных воздушных тревог, заберут с теми же билетами на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.
Укрзализныця вывела резервные тепловозы, пригородные электрички задерживаются: что известно
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Все рейсы, которые временно остановились в связи с обесточиваниями после масштабной вражеской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение. Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, а ситуация с City Express в Киеве и Днепре неизменная – двигаются по графику. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Также в УЗ подчеркнули, что пассажиров, которые не успели на поезда из-за длительных воздушных тревог, заберут с теми же билетами на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.

Отклонения от графика можно просмотреть по ссылке – здесь.

Кроме того, некоторые вокзалы, которые также были обесточены из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются в качестве Пунктов несокрушимости для горожан, где можно подзарядить гаджеты и переждать в укрытиях до отбоя тревоги, отметили в УЗ.

«К сожалению, есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста», - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали, угрозы его жизни нет, подчеркнули в УЗ.

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