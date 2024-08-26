Заместитель председателя Верховного Суда Александр Мамалуй получил звание «Почетный гражданин города Харькова»

За самоотверженные действия в боях за освобождение Харьковщины заместителю председателя Верховного Суда Александру Мамалую присвоено звание «Почетный гражданин города Харькова».

По представлению военного командования за самоотверженные действия в ожесточенных боях за освобождение Харьковщины от российских захватчиков в 2022 году решением 29-й сессии Харьковского городского совета 8-го созыва от 19 августа 2024 года майору запаса заместителю председателя Верховного Суда Александру Мамалую присвоено звание «Почетный гражданин города Харькова». Об этом сообщил официальный сайт Верховного Суда.

Отмечается, что этим же решением Харьковского городского совета звание «Почетный гражданин города Харькова» присвоено выдающимся защитникам Харьковщины:

- начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майору Анатолию Баргилевичу;

- командующему ракетными войсками и артиллерией генерал-майору Андрею Малиновскому;

- командующему Национальной гвардии Украины бригадному генералу Александру Пивненко;

- начальнику Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» бригадному генералу Александру Серпухову;

- заместителю командира 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко полковнику Виталию Онацкому.

Фото: supreme.court.gov.ua

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