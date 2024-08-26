Война и шаги Украины по пути к миру: Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию

Пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского состоится 27 августа.

Во вторник, 27 августа, состоится форум с участием руководителей государственных институций, где будут обсуждаться вопросы войны и дальнейшие шаги Украины на пути к справедливому миру. Мероприятие завершится пресс-конференцией Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили на официальном сайте Главы государства.

В Офисе Президента отметили, что представителям медиа следует пройти аккредитацию до 14:00 26 августа. От каждого средства массовой информации может быть аккредитован один корреспондент, один оператор и один фотограф.

При этом пока не сообщается, в какое время состоится пресс-конференция Президента.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что наступление ВСУ на Курскую область является частью крупной военно-дипломатической операции, цель которой – принудить рф к справедливому миру.

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