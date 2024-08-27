В Україні за добу зафіксували одразу 14 температурних рекордів

Денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення за 26 серпня.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що в країні за 26 серпня було зафіксовано низку температурних рекордів.

Денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-3°.

Карта значень температури, які спостерігалися у різних областях:

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