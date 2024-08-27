В Украине за сутки зафиксировали сразу 14 температурных рекордов

Дневные максимумы в некоторых областях поразили свои предыдущие исторические рекордные значения за 26 августа.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в стране за 26 августа был зафиксирован ряд температурных рекордов.

Дневные максимумы в некоторых областях превысили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-3°.

Карта значений температуры, которые наблюдались в разных областях:

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