В Киеве зафиксировали температурный рекорд

В столице среднесуточная температура воздуха превзошла предыдущий рекорд 1903 года.

В понедельник, 26 августа, в Киеве был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что вчера в столице среднесуточная температура воздуха достигла 26,4 °C, что на 0,6 °C превзошло предыдущий рекорд для этого дня 1903 года.

Климатическая норма превышена до 7,6℃.

Ранее сообщалось, что июль в Киеве стал пятым самым теплым месяцем в рейтинге наблюдений с 1881 года.

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