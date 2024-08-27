У столиці середньодобова температура повітря перевершила попередній рекорд 1903 року.

У понеділок, 26 серпня, у Києві зафіксували температурний рекорд. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що вчора у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4℃, що на 0,6℃ перевершила попередній рекорд для цього дня 1903 року.

Кліматична норма перевищена на 7,6℃.

Раніше ми писали, що липень у Києві став п’ятим найтеплішим місяцем у рейтингу спостережень з 1881 року.

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