Липень у Києві став п’ятим найтеплішим місяцем у рейтингу спостережень з 1881 року

За місяць у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.

Джерело фото: Kayla Farmer / Unsplash

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В Українському гідрометеорологічному центрі відзвітували про погодні підсумки спекотного липня у Києві.

Так, за даними спостережень метеостанції Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у липні у Києві склала 24,3°С, що вище кліматичної норми на 3,0°С.

Водночас, липень став п’ятим найтеплішим місяцем у рейтингу спостережень з 1881 року у столиці.

«Найхолодніше було 29 липня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 14,5°С, а найтепліше – 16 числа, коли максимальна температура підвищилась до +36,0°С, встановивши температурний рекорд», - пишуть в Укргідрометцентрі.

Загалом за місяць у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.

Опадів випало 52 мм або 77% кліматичної норми.

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