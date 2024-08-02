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Як оформити пенсію онлайн за допомогою «Дія.Підпису»: алгоритм дій

10:34, 2 серпня 2024
Щоб подати заяву дистанційно, на вебпорталі електронних послуг ПФУ реалізували можливість оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпису.
Як оформити пенсію онлайн за допомогою «Дія.Підпису»: алгоритм дій
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Пенсійному фонді Україні роз’яснили, як оформити пенсію онлайн за допомогою «Дія.Підпису».

Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку «Дія», активувати Дія.Підпис та заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.

Слід враховувати вимоги до скан-копій документів:

  • виготовляються з оригіналів документів;
  • мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;
  • збережені у форматах JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;
  • назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Покроковий алгоритм, як скористатися сервісом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

  1. У правому верхньому куті натисніть кнопку «Вхід» та оберіть опцію увійти до системи через «Дія.Підпис».
  2. У новому вікні, що відкриється, натисніть кнопку «Отримати код для входу».
  3. Після цього відскануйте QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку «Дія». Для цього увійдіть у додаток «Дія» на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом.
  4. На телефоні натисніть кнопку «Підтвердити».
  5. Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення.
  6. Підтвердьте свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натисніть «Далі».
  7. Введіть на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис. Якщо ви використовуєте Дія.Підпис вперше, то його необхідно запам’ятати.
  8. Якщо всі кроки пройдено успішно, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал Пенсійного фонду України буде підтверджено і на екрані телефона з’явиться відповідний напис.
  9. Вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано автоматично.
  10. Далі в особистому кабінеті на порталі в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії».
  11. Оберіть вид пенсії (наприклад «Пенсія за вислугу років»).
  12. Дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення.
  13. Прикріпіть скан-копії необхідних документів та натисніть кнопку «Сформувати заяву».
  14. Для завершення всіх операцій підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та відправте до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

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