Як оформити пенсію онлайн за допомогою «Дія.Підпису»: алгоритм дій

10:34, 2 серпня 2024
Щоб подати заяву дистанційно, на вебпорталі електронних послуг ПФУ реалізували можливість оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпису.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
У Пенсійному фонді Україні роз’яснили, як оформити пенсію онлайн за допомогою «Дія.Підпису».
Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку «Дія», активувати Дія.Підпис та заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.
Слід враховувати вимоги до скан-копій документів:
- виготовляються з оригіналів документів;
- мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;
- збережені у форматах JPG або PDF;
- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;
- назви мають відповідати виду відсканованого документа.
Покроковий алгоритм, як скористатися сервісом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:
- У правому верхньому куті натисніть кнопку «Вхід» та оберіть опцію увійти до системи через «Дія.Підпис».
- У новому вікні, що відкриється, натисніть кнопку «Отримати код для входу».
- Після цього відскануйте QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку «Дія». Для цього увійдіть у додаток «Дія» на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом.
- На телефоні натисніть кнопку «Підтвердити».
- Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення.
- Підтвердьте свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натисніть «Далі».
- Введіть на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис. Якщо ви використовуєте Дія.Підпис вперше, то його необхідно запам’ятати.
- Якщо всі кроки пройдено успішно, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал Пенсійного фонду України буде підтверджено і на екрані телефона з’явиться відповідний напис.
- Вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано автоматично.
- Далі в особистому кабінеті на порталі в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії».
- Оберіть вид пенсії (наприклад «Пенсія за вислугу років»).
- Дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення.
- Прикріпіть скан-копії необхідних документів та натисніть кнопку «Сформувати заяву».
- Для завершення всіх операцій підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та відправте до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».
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