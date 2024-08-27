Практика судов
  1. В Украине

ГСЧС уже подготовила более 700 пунктов несокрушимости, в общей сложности таких пунктов может быть более 1200

18:18, 27 августа 2024
Также подготовлен резерв генераторов, чтобы можно было оперативно обеспечить электроэнергией, прежде всего, объекты соцсферы.
ГСЧС уже подготовила более 700 пунктов несокрушимости, в общей сложности таких пунктов может быть более 1200
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

\Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже подготовила более 700 пунктов несокрушимости, в которых граждане могут получить помощь.

Об этом во время брифинга проинформировал спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

«Это, в частности, и мобильные пункты, и стационарные – на базе пожарно-спасательных подразделений. Каждый желающий может войти в пожарно-спасательное подразделение, зарядиться, получить необходимую помощь. В общей сложности у нас таких пунктов может быть более 1200. То есть 700 – уже сейчас, и есть определенная резервная часть, в часности, и передвижные пункты несокрушимости на базе автобусов», - отметил он.

По его словам, кроме этого, был подготовлен резерв генераторов, чтобы можно было оперативно обеспечить электроэнергией, прежде всего, объекты социальной сферы.

«Они разной мощности, поэтому здесь мы готовы. На уровне местных администраций, местных органов власти были проведены комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы выстроить четкий план реагирования во время кризиса относительно электроэнергии. И, конечно, создан необходимый резерв спасателей и техники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации», – отметил Хорунжий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подозреваемые народные депутаты смогут ходатайствовать об отмене содержания под стражей в обмен на прохождение военной службы

Суд сможет отменить содержание под стражей в обмен на прохождение подозреваемым или обвиняемым, который на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение, военной службы.

Защита от провокации обязательно предусматривает, что обвиняемый признает совершение им инкриминируемых ему действий, но утверждает, что совершил их в результате незаконного подстрекательства — Верховный Суд

Отрицание лицом совершения преступления и одновременное выдвижение жалобы на то, что его спровоцировали совершить это преступление, считается непоследовательным и не подпадает под категорию «дел о провокации преступления» - Верховный Суд.

Верховный Суд высказался по поводу проникновения в салон автомобиля с целью его обыска без разрешения следственного судьи

Отсутствие в определении следственного судьи указания на проведение безотлагательного обыска, связанного, в том числе, с непосредственным преследованием подозреваемого в совершении преступления лица, не опровергает факта преследования осужденного, который на время задержания находился в салоне автомобиля - Верховный Суд.

Кабмин определил, что делать в случае выявления не соответствующих Конституции нормативно-правовых актов

Кабмин утвердил порядок осуществления правового мониторинга нормативно-правовых актов.

Судья с 2016 года избегала процедуры присяги судьи, но теперь ее решили уволить

Светлана Чернюк стала судьей, но не захотела осуществлять правосудие и работает госслужащей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді