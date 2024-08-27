ГСЧС уже подготовила более 700 пунктов несокрушимости, в общей сложности таких пунктов может быть более 1200

Также подготовлен резерв генераторов, чтобы можно было оперативно обеспечить электроэнергией, прежде всего, объекты соцсферы.

\Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже подготовила более 700 пунктов несокрушимости, в которых граждане могут получить помощь.

Об этом во время брифинга проинформировал спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

«Это, в частности, и мобильные пункты, и стационарные – на базе пожарно-спасательных подразделений. Каждый желающий может войти в пожарно-спасательное подразделение, зарядиться, получить необходимую помощь. В общей сложности у нас таких пунктов может быть более 1200. То есть 700 – уже сейчас, и есть определенная резервная часть, в часности, и передвижные пункты несокрушимости на базе автобусов», - отметил он.

По его словам, кроме этого, был подготовлен резерв генераторов, чтобы можно было оперативно обеспечить электроэнергией, прежде всего, объекты социальной сферы.

«Они разной мощности, поэтому здесь мы готовы. На уровне местных администраций, местных органов власти были проведены комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы выстроить четкий план реагирования во время кризиса относительно электроэнергии. И, конечно, создан необходимый резерв спасателей и техники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации», – отметил Хорунжий.

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