ДСНС уже підготувала понад 700 пунктів незламності, загалом таких пунктів може бути понад 1200

Також підготовлено резерв генераторів, щоб можна було оперативно забезпечити електроенергією, насамперед, об’єкти соцсфери.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій загалом уже підготувала понад 700 пунктів незламності, у яких громадяни можуть отримати допомогу.

Про це під час брифінгу поінформував речник ДСНС Олександр Хорунжий.

«Це, зокрема, і мобільні пункти, і стаціонарні – на базі пожежно-рятувальних підрозділів тощо. Кожен охочий може зайти у пожежно-рятувальний підрозділ, зарядитися, отримати необхідну допомогу. Загалом у нас таких пунктів може бути понад 1200. Тобто 700 – вже зараз, і є певна резервна частина, зокрема, і пересувні пункти незламності на базі автобусів», - зазначив він.

За його словами, окрім цього, було підготовлено резерв генераторів, щоб можна було оперативно забезпечити електроенергією, насамперед, об’єкти соціальної сфери.

«Вони різної потужності, тому тут ми готові. На рівні місцевих адміністрацій, місцевих органів влади було проведено комісії ТЕБ та НС, щоб вибудувати чіткий план реагування під час кризи щодо електроенергії. І, звичайно, створено необхідний резерв рятувальників і техніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації», - зазначив Хорунжий.

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