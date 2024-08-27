Латвія планує ввести строкову службу для жінок

Найбільш ймовірним терміном для реалізації строкової служби для жінок є 2028 рік, - Міноборони країни.

У Латвії розглядають можливість введення обов'язкової строкової служби для жінок. Міністерство оборони країни готує обговорення цієї ідеї з громадськістю та урядовими структурами. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише Delfi.

Він висловив позитивне ставлення до ініціативи щодо обов'язкової військової служби для жінок, підкресливши, що реалізація цих змін відбудеться не миттєво.

За словами посадовця, найбільш ймовірним терміном для їх реалізації є 2028 рік. Він додав, що планується призвати на службу близько 4 тис. осіб.

Міністр наголосив на важливості громадського обговорення та досягнення політичного консенсусу, необхідного для реалізації цієї ініціативи.

«Це не тільки питання коаліції, це питання політичних партій, парламенту і всього суспільства», – заявив він.

Спрудс зазначив, що Латвії необхідно виконати багато підготовчих завдань, щоб забезпечити високу якість строкової служби.

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