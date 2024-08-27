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На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, які «обклали даниною» зернотрейдерів

12:18, 27 серпня 2024
Ділки отримували щомісячно понад 160 тис. доларів.
На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, які «обклали даниною» зернотрейдерів
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно посадовців Держпродспоживслужби, які організували схему поборів з експортерів «зернового коридору».

У квітні 2024 року працівники ДБР викрили та затримали п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів. Документи необхідні для експорту сільськогосподарської продукції, а також оформлення актів про результати обстеження, що необхідні для експорту ячменю та кукурудзи.

«За попередніми оцінками, «ділки» отримували щомісячно понад 160 тис. доларів США», - заявили у ДБР.

Наразі двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області обвинувачуються в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що справу ще щодо трьох членів групи, які підозрюються в причетності до оборудки, слідство виділило в окреме кримінальне провадження. Розслідування триває.

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