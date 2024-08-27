На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, які «обклали даниною» зернотрейдерів

Ділки отримували щомісячно понад 160 тис. доларів.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно посадовців Держпродспоживслужби, які організували схему поборів з експортерів «зернового коридору».

У квітні 2024 року працівники ДБР викрили та затримали п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів. Документи необхідні для експорту сільськогосподарської продукції, а також оформлення актів про результати обстеження, що необхідні для експорту ячменю та кукурудзи.

«За попередніми оцінками, «ділки» отримували щомісячно понад 160 тис. доларів США», - заявили у ДБР.

Наразі двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області обвинувачуються в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що справу ще щодо трьох членів групи, які підозрюються в причетності до оборудки, слідство виділило в окреме кримінальне провадження. Розслідування триває.

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