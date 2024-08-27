В Одесской области будут судить должностных лиц Госпродпотребслужбы, которые «обложили данью» зернотрейдеров

Дельцы получали ежемесячно более 160 тыс. долларов.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Госпродпотребслужбы, организовавших схему поборов с экспортеров «зернового коридора».

В апреле 2024 года сотрудники ГБР разоблачили и задержали пятерых сотрудников Госпродслужбы в Одесской и Запорожской областях, организовавших коррупционную схему вымогания денег за выдачу фитосанитарных сертификатов. Документы необходимы для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также оформление актов о результатах обследования, необходимых для экспорта ячменя и кукурузы.

«По предварительным оценкам, «дельцы» получали ежемесячно более 160 тыс. долларов США», - заявили в ГБР.

В настоящее время два главных инспектора ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области обвиняются в получении неправомерного требования в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

В ГБР добавили, что дело еще в отношении трех членов группы, подозреваемых в причастности к сделке, следствие выделило в отдельное уголовное производство. Расследование продолжается.

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