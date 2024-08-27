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Латвия планирует ввести срочную службу для женщин

20:58, 27 августа 2024
Наиболее вероятным сроком реализации срочной службы для женщин является 2028 год, - Минобороны страны.
Латвия планирует ввести срочную службу для женщин
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В Латвии рассматривается возможность введения обязательной срочной службы для женщин. Министерство обороны готовит обсуждение этой идеи с общественностью и правительственными структурами. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудспишет Delfi.

Он выразил положительное отношение к инициативе по обязательной военной службе для женщин, подчеркнув, что реализация этих изменений состоится не мгновенно.

По словам чиновника, наиболее вероятным сроком для их реализации является 2028 год. Он добавил, что планируется призвать на службу около 4 тыс. человек.

Министр отметил важность общественного обсуждения и достижения политического консенсуса, необходимого для реализации этой инициативы.

"Это не только вопрос коалиции, это вопрос политических партий, парламента и всего общества", - заявил он.

Спрудс отметил, что Латвии необходимо выполнить множество подготовительных задач, чтобы обеспечить высокое качество срочной службы.

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