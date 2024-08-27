Не говорил, что депутат парламента, — в МВД Молдовы прокомментировали выезд депутата Дмитрука

В Молдове объяснили, почему пропустили нардепа Артема Дмитрука в страну.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не указал, что он является народным депутатом Украины, когда пересек границу с Молдовой. На границе его приняли в качестве обычного гражданина, покинувшего зону боевых действий. Об этом сообщил молдавской службе Радио Свобода министр внутренних дел страны Адриан Эфрос.

"Он никак не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин», – сказал Эфрос, отвечая на вопрос, как Дмитруку удалось проехать транзитом через Молдову, нелегально покинув Украину.

Он добавил, что молдавская сторона выполнила свои обязательства: въезд нардепа задокументировали, после чего он покинул страну через международный аэропорт Кишинева.

«Это все, чем мы можем поделиться на этот счет», – подытожил министр.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком.

Как писала «Судебно-юридическая газета», спикер Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, отвечая на вопрос о достоверности данных о том, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу, заявила, что было открыто уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы нардепом.

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