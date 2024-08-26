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В ГПСУ проверяют информацию о выезде за границу народного депутата Дмитрука

12:10, 26 августа 2024
Спикер ГПСУ подчеркнул, что ведомство сотрудничает со следствием, чтобы установить все обстоятельства.
В ГПСУ проверяют информацию о выезде за границу народного депутата Дмитрука
Источник фото: Униан
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Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», спикер Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, отвечая на вопрос о достоверности данных о том, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу, заявила, что было открыто уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы нардепом.

«В свою очередь, пограничники также проводят необходимую проверку, работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы понять обстоятельства и детали этой ситуации», - проинформировал Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что ведомство сотрудничает со следствием, чтобы установить все обстоятельства.

«Информацию о третьих лицах о пересечении границы или о задержаниях мы не имеем права разглашать в соответствии с действующим законодательством», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что дальнейшие обстоятельства и детали дела смогут сообщить следователи ГБР.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 августа состоится совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины.

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