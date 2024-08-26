С 26 августа по Украине заработает еще более четырех десятков комплексов автофиксации правонарушений ПДД

Одна из камер будет фиксировать также нарушение правил движения и остановки на полосе маршрутных транспортных средств.

Одна из камер будет фиксировать нарушение правил движения и остановки на полосе маршрутных транспортных средств.

На дорогах Украины с 26 августа заработают 43 комплекса автоматической фиксации правонарушений ПДД. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

В частности, как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, 42 из них будут фиксировать превышение установленных ограничений скорости движения, один в г. Белая Церковь - превышение установленных ограничений скорости движения и нарушение правил движения и остановки на полосе маршрутных транспортных средств.

Общее количество комплексов фиксации от 26 августа 2024 года – 308.

Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП:

- за превышение скорости более чем на 20 км/ч - 340 грн;

- более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

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