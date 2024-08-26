Ситуация сложная, последствия атак уточняются, — министр энергетики Герман Галущенко об утренней атаке

Как отметили в ДТЭК, в Укрэнерго распорядились ввести экстренные отключения света.

В понедельник, 26 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку на украинские города.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг снова терроризирует всю Украину ракетами.

«Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света», – сообщил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Укрэнерго распорядились распоряжение ввести экстренные отключения света, сообщила прессслужба ДТЭК.

«Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», – добавил Галушенко.

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