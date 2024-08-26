В Украине из-за ракетной атаки рф и обесточивания задерживаются поезда

В нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы.

В Украине из-за масштабной атаки врага в разных регионах произошло отключение электроэнергии, что привело к задержкам в движении поездов. Для обеспечения движения поездов дальнего сообщения были выведены резервные тепловозы и все поезда продолжают движение. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

«Все поезда дальнего сообщения продолжат движение. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки, энергетики уже работают на местах», - говорится в сообщении.

В то же время City Express в Киеве и Днепре работают по графику, добавили в пресс-службе.

Напомним, утром 26 августа враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине.

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