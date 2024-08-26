В Киеве разворачивают Пункты Несокрушимости – КГВА

В столице разворачивают «Пункты несокрушимости» из-за введения экстренных отключений света.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости по городу.

«Энергетики работают, чтобы вернуть свет. Сохраняйте спокойствие и будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», - заявили в КГВА.

Ранее сообщалось, что Укрэнерго вводит экстренные отключения света.

Напомним, Виталий Кличко сообщал, что в нескольких районах Киева перебои со светом и водой.

Добавим, в Киеве станция метро «Выдубичи» работает только в режиме укрытия.

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