У столиці розгортають «Пункти незламності» через введення екстрених відключень світла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту.

«Енергетики працюють аби повернути світло. Зберігайте спокій і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги», - заявили у КМВА.

Раніше ми писали, що Укренерго вводить екстрені відключення світла.

Нагадаємо, Віталій Кличко повідомляв, що у кількох районах Києва перебої зі світлом та водою.

Додамо, у Києві станція метро «Видубичі» наразі працює лише в режимі укриття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.