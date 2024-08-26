У Києві станція метро «Видубичі» наразі працює лише в режимі укриття

Станція «Видубичі» працює в режимі укриття через суттєве збільшення людей.

У Києві на зеленій лінії метро станція «Видубичі» працює в режимі укриття через суттєве збільшення людей. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Наразі рух поїздів на зеленій гілці здійснюється:

– від станції «Сирець» до станції «Звіринецька»;

– від станції «Осокорки» до станції «Червоний хутір».

Крім того, станція «Славутич» також працює як укриття.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у кількох районах Києва перебої зі світлом та водою.

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