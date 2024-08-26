В Киеве станция метро «Выдубичи» работает только в режиме укрытия

Станция «Выдубичи» работает в режиме укрытия из-за существенного увеличения людей.

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В Киеве на зеленой линии метро станция «Выдубичи» работает в режиме укрытия из-за существенного увеличения людей. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В настоящее время движение поездов на зеленой ветке осуществляется:

– от станции «Сырец» до станции «Зверинецкая»;

– от станции «Осокорки» до станции «Красный хутор».

Кроме того, станция «Славутич» также работает как укрытие.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в нескольких районах Киева перебои со светом и водой.

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