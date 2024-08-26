В Україні через ракетну атаку рф та знеструмлення затримуються поїзди

В декількох регіонах України у зв'язку з масштабною атакою ворога виведено резервні тепловози.

В Україні через масштабну атаку ворога у різних регіонах відбулися знеструмлення, що призвело до затримок у русі поїздів. Для забезпечення руху поїздів далекого сполучення були виведені резервні тепловози, і всі поїзди продовжують рух. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Усі поїзди далекого сполучення продовжать рух. Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях», - йдеться в повідомленні.

Водночас City Express у Києві та Дніпрі працюють за графіком, додали в прес-службі.

Нагадаємо, вранці 26 серпня ворог наніс черговий масований ракетний удар по Україні.

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