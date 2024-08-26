Ситуація складна, наслідки атак уточнюються, — міністр енергетики Герман Галущенко про ранкову атаку

Як зазначили у ДТЕК, в Укренерго надали розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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У понеділок, 26 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку на українські міста.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог знову тероризує всю Україну ракетами.

«Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла», - повідомив він.

Як писала «Судово-юридична газета», в Укренерго надали розпорядження ввести екстрені відключення світла, повідомила пресслужба ДТЕК.

«Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», - додав Галушенко.

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