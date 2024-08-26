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З 26 серпня по Україні запрацює ще понад чотири десятки комплексів автофіксації правопорушень ПДР

23:56, 26 серпня 2024
Одна із камер фіксуватиме також порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.
З 26 серпня по Україні запрацює ще понад чотири десятки комплексів автофіксації правопорушень ПДР
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На дорогах України з 26 серпня запрацює 43 комплекси автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Про це повідомили у Патрульній поліції Україні.

Зокрема, як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, 42 з них фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості руху, один у м. Біла Церква  — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Загальна кількість комплексів фіксації від 26 серпня 2024 року — 308.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

— за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн;

— більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

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