З 26 серпня по Україні запрацює ще понад чотири десятки комплексів автофіксації правопорушень ПДР

Одна із камер фіксуватиме також порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

На дорогах України з 26 серпня запрацює 43 комплекси автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Про це повідомили у Патрульній поліції Україні.

Зокрема, як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, 42 з них фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості руху, один у м. Біла Церква — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Загальна кількість комплексів фіксації від 26 серпня 2024 року — 308.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

— за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн;

— більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.