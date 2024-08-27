В уряді готують заходи щодо детінізації економіки і повернення людей з-за кордону

Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечувати тих, хто воює, всім необхідним — Денис Шмигаль.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль 27 серпня під час форуму «Україна 2024. Незалежність» пояснив, що означає принцип «воюй або працюй», який планують запровадити найближчим часом. Так, він зауважив, що це не новий принцип, і раніше його озвучував Президент України. «Ми всі з цим принципом погоджуємося» - додав він.

Як розповів премʼєр-міністр, з початком повномасштабного вторнення Україна втратила 3,5 млн робочих місць або ж 30% економіки, ВВП.

«Сьогодні має бути не менше 10 млн робочих місць, щоб підтримувати військових. А зараз менше 8 млн робочих місць ми бачимо офіційно.

Ми розуміємо, що в економіці є низка професій, які працюють в тіні і не сплачують податки, що зараз критично потрібні для забезпечення сил безпеки і оборони.

У державі, яка зараз бореться за своє виживання, не може бути людей, які стоять осторонь.

Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечувати тих, хто воює, всім необхідним.

Тобто, треба працювати, треба наповнювати бюджет, щоб забезпечити закупівлю озброєння і заробітну плату наших військових» - підкреслив Денис Шмигаль.

Отже, за його словами, «передбачено цілу низку заходів з детінізації», які будуть стосуватися не лише тих людей, які працюють в Україні і отримують зарплату в конвертах, що неприпустимо, але ще й з ключового завдання - створити умови, щоб повернути людей з-за кордону.

«Потрібно створити умови, щоб повернути людей з-за кордону, які зможуть працювати тут і сплачувати податки тут, посилюючи нашу обороноздатність» - зазначив він.

За його словами, наразі йде обговорення, і ці заходи будуть запроваджені спільно з урядом та Офісом Президента.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за словами Шмигаля, на наступний рік є незакрита потреба в обсязі близько 15 млрд доларів. Цю потребу в Кабміні пропонують закрити, у тому числі, за рахунок заморожених активів рф.

Також Денис Шмигаль підкреслив, що кошти на зарплати військовим неможливо взяти у міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев також анонсував скорочення видатків і «дуже жорстку та ефективну детінізацію».

Крім того, Президент Володимир Зеленський, коментуючи підвищення податків, зауважив, що міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на «білий» бізнес і будуть додаткові державні кроки щодо детінізації.

Автор: Наталя Мамченко

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