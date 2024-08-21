Кабмін шукатиме альтернативні рішення для підтримки економіки без тиску на «білий» бізнес, — Володимир Зеленський

Також було домовлено про додаткові державні кроки щодо детінізації.

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня провів нараду з членами Кабміну, під час якої учасники обговорили необхідні рішення для підтримки Сил оборони та української економіки.

«Провів тривалу, дуже детальну нараду з членами уряду і представниками Верховної Ради. Декілька питань. Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших Сил оборони. А також для підтримки економічної активності в країні. Щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей, більше потенціалу зростання», — розповів Глава держави.

За його словами, уряд надасть усі деталі після того, як буде підготовлено відповідні проекти рішень.

«Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на «білий» бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації», - наголосив Зеленський.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», бізнес пропонує альтернативні рішення для збільшення податкових надходжень до бюджету.

Володимир Зеленський наголосив, що рішення щодо підвищення податків мають бути лише справедливими й такими, які допомагають українському бізнесу.

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