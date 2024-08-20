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Бізнес пропонує альтернативні рішення для збільшення податкових надходжень до бюджету

18:08, 20 серпня 2024
Бізнес закликає знайти альтернативні шляхи збільшення податкових надходжень до бюджету, замість тих, що прописані в урядовому законопроєкті, і пропонує замість збільшення податку з обороту збільшення на 3% ставки ПДВ.
Бізнес пропонує альтернативні рішення для збільшення податкових надходжень до бюджету
Джерело фото: Depositphotos
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Бізнес закликає знайти альтернативні шляхи збільшення податкових надходжень до бюджету, замість тих, що прописані в урядовому законопроєкті 11416. Додаткові 145 млрд гривень надходжень можна отримати іншим шляхом, зокрема, замість збільшення податку з обороту бізнес пропонує підвищити на 3% ПДВ, оптимізувати деякі бюджетні витрати, залучаючи інші джерела фінансування зарплат держслужбовців, і дозволити ОМС самостійно адмініструвати місцеві податки.

Про це повідомила Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, посилаючись на пропозиції, озвучені українським бізнесом на  зустрічі між представниками влади та Української Ради бізнесу.

Як наголошує Шуляк, бізнес на сьогодні закликає владу переглянути кроки, які було запропоновано в урядовому законопроєкті 11416, зареєстрованому наприкінці липня. Серед таких кроків, зокрема, підвищення ставки військового збору до 5% і обов’язок сплати військового збору юридичними особами – 1% доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку ІІІ та ІV групи і 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць ФОПами платниками єдиного податку І, ІІ та ІV групи і 1% для ФОПів ІІІ групи.

«Бізнес, який працює «в білу», розуміє важливість збільшення податкових надходжень до бюджету, оскільки це означає додаткові кошти для військових. Водночас – якщо здійснювати заходи щодо цього невиважено, такий бізнес буде змушений конкурувати з сірим бізнесом. І ця конкуренція не буде на користь першим», – зазначила Шуляк.

Бізнес, за її словами, по-перше, називає завищеними і помилковими розрахунки щодо потенційних надходжень, які надали автори урядового законопроєкту. По-друге, запровадження змін, які мають на меті досягти 145 млрд гривень надходжень до бюджету, можуть не збільшити надходження, а суттєво нашкодити самому бізнесу, зазначає Шуляк.

«Найбільш шкідливими змінами бізнес вважає збільшення військового збору з 1,5% до 5%, а також введення сплати військового збору юрособами у розмірі 1% від обороту. Шкодитимуть бізнесу також зміни, направлені на навантаження особистих доходів – доходи ФОП, які є платниками єдиного податку. Це ФОП 1,2 і 4 групи у розмірі 5% з розрахунку двох мінімальних зарплат на місяць, і ФОП 3 групи з розрахунку 1% від розміру доходів», – повідомила парламентарка.

Не менш катастрофічними можуть бути додаткові галузеві навантаження, передає Шуляк. Зокрема, йдеться про введення військового збору для тих, хто торгує ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння – 30% від вартості реалізованих виробів, з продажу нерухомого майна – 5% від доходу, постачальниками мобільного зв’язку – 5%.

«Йдеться, наприклад, про додаткове оподаткування мобільного зв’язку, ювелірки тощо. На мою думку, не є правильним, що одна галузь підпадає під додаткове податкове навантаження, інша – ні. Бізнес тут зі мною повністю солідарний», – зауважила Олена Шуляк.

Серед можливих альтернатив бізнес пропонує замість збільшення податку з обороту збільшення на 3% ставки ПДВ – такий досвід у України вже був і він показує, що це реальна і менш шкідлива для бізнесу альтернатива. Це дасть змогу збільшити податкові надходження на 45 млрд гривень, додала депутатка.

Крім цього, можливо скасувати кешбек, що дасть збільшення надходжень на 20 млрд гривень. Також серед можливих варіантів додаткові фінансові запозичення України, реструктуризація її боргу перед МВФ, оптимізація бюджетних витрат.

Депутати також зазначають, що потрібна детінізація бізнесу – неоподатковані доходи фізичних осіб, які вони отримують внаслідок незареєстрованої підприємницької діяльності. Крім цього, потрібна детінізація таких галузей як тютюнова, нелегальних АЗС, торгівля спиртними напоями. Це ефективно, але для цього потрібне політичне рішення.

Шуляк наголосила – одним з найбільш ефективних заходів може бути передача повноважень по адмініструванню місцевих податків. ОМС, за її словами, неодноразово говорили про актуальність цього кроку. Йдеться, зокрема, про адміністрування майнових податків, податку на землю тощо.

«Податкова на сьогодні адмініструє ці податки не завжди ефективно, але потенціал збору там набагато вищий. Але з ДПС ми поки не можемо дійти згоди у цьому питанні. Якщо нам це вдасться ми зможемо залучити до бюджету додаткові 25 млрд гривень», – резюмувала Шуляк.

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